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وزير الإعلام يستقبل نظيره الأردني ويتفقان على التعاون بين البلدين

11:46 م الأحد 01 نوفمبر 2020
وزير الإعلام يستقبل نظيره الأردني ويتفقان على التعاون بين البلدين

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

(مصراوي):

استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم الدكتور علي العايد وزير الدولة للإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأكد هيكل علاقة الود التي تربطهما منذ فترة طويلة، حيث كان "العايد" سفير الأردن بالقاهرة حتى تم تعيينه وزير دولة للإعلام منذ أسابيع قليلة، واتفق الوزيران خلال اللقاء على ضرورة التعاون بين البلدين في مجال الإعلام خلال الفترة القادمة.

وأشاد الوزيران بالعلاقة الودية الواضحة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

كما تطرق الوزيران إلى أهمية التعاون الثلاثي بين البلدين والعراق، وضرورة أن يُعبر الإعلام في الدُول الثلاثة عن تلك العلاقات الاستراتيجية.

ودعا "العايد" الوزير "هيكل" لزيارة الأردن في أقرب فرصة للتنسيق خاصة مع العلاقة الطيبة التي تجمعهما على المستوى السياسي والشخصي.

وأشار "هيكل" إلي أن دولة رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة" أيضًا كان سفيرًا للأردن بالقاهرة، وتجمعه به علاقة قوية وودية حتى الآن، ووصفه بأنه يدرك دور الإعلام في المرحلة الحالية خاصة مع التطورات الكثيرة التي تشهدها المنطقة.

وفي نهاية اللقاء قام "هيكل" بإهداء درع وزارة الدولة للإعلام للوزير الأردني تقديراً لجهوده خلال فترة عمله كسفير للأردن في مصر، ودوره في دعم العلاقات بين البلدين، وأعرب "هيكل" عن أمنياته للوزير "العايد" بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

والمعروف أن "العايد" كان يتولى حقيبة الإعلام في الأردن للمرة الأولى في عام 2010.

أسامة هيكل وزير الإعلام علي العايد الأردن

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