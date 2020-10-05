أسر الشهداء وبوابة العمرة.. غرفة الشركات تعلن 7 قرارات جديدة لتنشيط السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، وبحضور ممثلي وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية.

واستعرضت اللجنة العديد من الموضوعات والملفات الهامة واتخذت بشأنها القرارات التالية:

1- الموافقة على إبرام التعاقد مع شركة اماديوس لربط نظام الحجز الخاصة بها مع البوابة المصرية للعمرة.

2- المشاركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة السياحة في الدراسات الخاصة بتحديد فجوة تأهيل العاملين في قطاع السياحة من خلال تحديد البرامج التأهيلية المتطلبة لكل وظيفة في القطاع و تحديد الحد الأدنى من المهارات الإلزامية لدخول سوق العمل في القطاع السياحي.

3- المشاركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية فى إعداد الدراسات اللازمة للتعديلات المقترحة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحة و تنظيم اتحاد لها واللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.

4- تكريم أسر شهداء و ضحايا العمليات الحربية والأمنية من خلال تقديم حزمة من الامتيازات لأعضاء الصندوق الخاص بهم .

5- تجديد الدعم اللوجيستي الذي تقدمه الغرفة لأعضاء الأطقم الطبية التي تتولى إجراء اختبارات P.C.R وفحص السائحين القادمين إلى مطارات ( البحر الأحمر – مرسى علم – شرم الشيخ – طابا).

6- الموافقة على الآليه الخاصة برد مستحقات بعض الشركات السياحية لدى صندوق غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة وصندوق الحج و العمرة عن موسم عمرة 1440 هجرياً و ما قبله من مواسم، دعماً للشركات في هذه الظروف.

7- استكمال ميكنة كافة خدمات وأعمال الغرفة بحيث يتم الانتهاء منها جميعاً بنهاية عام 2020.

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