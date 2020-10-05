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150 رسمًا لـ20 فنانًا.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير"

03:30 ص الإثنين 05 أكتوبر 2020
150 رسمًا لـ20 فنانًا.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير"

وزيرة الثقافة تفتتح معرض نصر أكتوبر

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري" الذي تنظمه مكتبة القاهرة الكبرى بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بحضور قوميسير المعرض الكاتب عبد الله الصاوي مؤسس المشروع.

وعبرت عبدالدايم عن سعادتها بالمعرض، الذي يوثّق لحرب أكتوبر المجيدة ويصور تضحيات الجيش المصري، من خلال الكاريكاتير الذي يعد أحد الفنون الحافظة للأحداث البارزة في المجتمع.

وأشادت بالمعروضات التي تصور الكثير من الملاحم لبواسل القوات المسلحة، ووجهت الدعوة لجموع المصريين خاصة الشباب لحضور المعرض للاطلاع على رؤية عدد فنانين مصر العظام لمعجزة العبور.

يشار إلى أن المعرض يستمر حتى الخميس 8 أكتوبر، ويأتي ضمن مشروع ذاكرة الكاريكاتير الذي يحرص على إعادة إحياء تراث الكاريكاتير المصري، ويضم أكثر من 150 رسمًا كاريكاتيريًا نشر في المجلات والجرائد المصرية وقت حرب أكتوبر المجيدة.

ويجمع لأول مرة أعمال 20 فنانًا من رسامي جيل الرواد منهم "ألكسندر صاروخان، الحسين فوزي، محمد عبدالمنعم رخا، زهدي العدوي، أحمد طوغان"، إلى جانب أعمال جيل ما بعد ثورة يوليو منهم "أحمد حجازي، إسماعيل دياب، جمعة فرحات، جواد حجازي، جورج البهجوري، صلاح جاهين، مصطفى حسين".

معرض نصر أكتوبر إيناس عبدالدايم الجمعية المصرية للكاريكاتير وزارة الثقافة

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