"الصعيد في عصره الذهبي".. مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو لمحور كلابشة بأسوان
كتب– أسامة علي:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو لمحور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان.
وكتب يونس على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك": "الصعيد في عصره الذهبي.. مشروعات زي الحلم لو أنه حقيقة".
ويعد محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان، والذي تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 14 عملًا صناعيًا (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف منها 5 كباري رئيسية، وهي: (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي- كوبري الطريق الزراعي الغربي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري أعلى مصرف الملاح الكبير - كوبري على الطريق الزراعي الشرقي) وبلغت نسبة تنفيذ المحور 98% وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل نهاية هذا الشهر، ليتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة مع 4 محاور أخرى.
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