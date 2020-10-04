أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

"الصعيد في عصره الذهبي".. مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو لمحور كلابشة بأسوان

06:41 م الأحد 04 أكتوبر 2020
"الصعيد في عصره الذهبي".. مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو لمحور كلابشة بأسوان

محور كلابشة بأسوان

كتب– أسامة علي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو لمحور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان.

وكتب يونس على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك": "الصعيد في عصره الذهبي.. مشروعات زي الحلم لو أنه حقيقة".

ويعد محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان، والذي تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 14 عملًا صناعيًا (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف منها 5 كباري رئيسية، وهي: (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي- كوبري الطريق الزراعي الغربي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري أعلى مصرف الملاح الكبير - كوبري على الطريق الزراعي الشرقي) وبلغت نسبة تنفيذ المحور 98% وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل نهاية هذا الشهر، ليتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة مع 4 محاور أخرى.

الصعيد محور كلابشة أسوان

الخبر التالى:

الصحة تحذر: لا تلمسوا الكمامة من الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103575

    عدد المصابين

  • 97274

    عدد المتعافين

  • 5970

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34752177

    عدد المصابين

  • 25832414

    عدد المتعافين

  • 1031468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجّه بالاستعداد لموجة محتملة جديدة من فيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا