عبدالعال يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد
مصراوي
بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ 47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.
وجاء نص البرقية كالتالي:
فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
تهل علينا فى السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعاً، وهى ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصرى كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا العربية شموخاً فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلها خاضت مصر معركة السلام.
إنه ليوم مشهود سجله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة فى أنصع صفحاته فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلفوا عن عهد، وما نقضوا قسماً، هو الحفاظ على الأرض والعرض.
لقد حرصتم يا سيادة الرئيس – منذ أودعكم الشعب أمانته – أن تبقى قواتنا المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحنى أمامها الجباه إجلالاً وإكباراً.
فتحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، الذي مثل حائط الصد فى التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة في تعقبهم لخفافيش الظلام، المفسدون في الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر الطيبة.
وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة.
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