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مفتي الجمهورية يدين الاعتداء على كاهن في مدينة ليون الفرنسية

08:27 م السبت 31 أكتوبر 2020
مفتي الجمهورية يدين الاعتداء على كاهن في مدينة ليون الفرنسية

الدكتور شوقي علام

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كاهنًا في مدينة ليون الفرنسية؛ مما أسفر عن إصابته بإطلاق النار عليه وفرار منفذ العملية.

وأكد مفتي الجمهورية أن حالة الاحتقان والعنف المتبادل لا بد أن تنتهي، وأن نستبدل خطاب الكراهية وجرائمها بخطاب المحبة والاجتماع على الخير وعمارة الكون.

وأضاف أن الإسلام يستنكر كل فعل من شأنه الحض على الكراهية والعنف، ويدعو إلى اتخاذ كافة السبل لنشر المحبة والوئام بين البشر جميعًا رغم اختلافهم.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى ضرورة سن وتفعيل القوانين التي تعاقب على نشر الكراهية والإساءة إلى الأديان والمقدسات، حتى لا تظل دائرة العنف مستمرة.​

شوقي علام مفتي الجمهورية مدينة ليون الاعتداء على كاهن

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