تشمل القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مناطق سقوط الأمطار وحالة الطقس خلال اليومين المقبلين (الأحد والاثنين).

وأضاف الخبراء، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا.

وتابع الخبراء: تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 27 - 19، السواحل الشمالية 27- 21، جنوب سيناء 32- 24، شمال الصعيد 30- 20، جنوب الصعيد 34- 22.

وعن مناطق سقوط الأمطار، أكد الخبراء، أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، بينما تكون الأمطار متوسطة رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء إلى أن حركة الرياح تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.