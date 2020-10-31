بمشاركة 100 فنان.. افتتاح معرض "شباب التشكيليين 2" بقصر المنيل الأحد

تُنظم الجمعية المصرية لشباب التشكيليين بالتعاون مع متحف قصر المنيل، الأحد المقبل، معرض "شباب التشكيليين 2"، في تمام الثانية بعد الظهر بالقاعة الكُبرى بقصر محمد على بالمنيل، على أن يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

يضم المعرض 100 فنان وفنانة، ويصاحب الافتتاح عزف موسيقي ثم يليه مجموعة من الورش الفنية في النحت، والتصوير الزيتي، والجرافيك.

ويأتي تنظيم المعرض في قصر المنيل تعظيمًا للدور الذي يتبناه متحف قصر المنيل في دمج المجتمع والشباب والفنانين في المتاحف، ودوره الذي لا يقتصر على عرض الاثار والتراث فقط.