حدث في 8 ساعات| حالة واحدة لغلق المدارس بسبب "كورونا".. وإعلان شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماع
كتب - أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، توصية الصحة العالمية" توصي بغلق المدارس، وإعلان شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، وإعلان تخفيضات جديدة على أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
غدا.. مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية تقل 6300 راكب
-
وزير النقل يؤكد على الأهمية الكبيرة للطريق الدائري
-
الصحة العالمية: لا نعتقد أن "الغلق العام" بسبب كورونا سيكون فعالا
-
بسبب كورونا.. "الصحة العالمية" توصي بغلق المدارس في هذه الحالة
-
فرص لسقوط الأمطار وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
-
بحد أدنى 600 جنيه.. القوى العاملة: صرف 317 مليون جنيه للعاملين بالسياحة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107030
عدد المصابين
-
99174
عدد المتعافين
-
6234
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
44707793
عدد المصابين
-
32679522
عدد المتعافين
-
1177976
عدد الوفيات
إعلان