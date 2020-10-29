حدث في 8 ساعات| حالة واحدة لغلق المدارس بسبب "كورونا".. وإعلان شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماع



كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، توصية الصحة العالمية" توصي بغلق المدارس، وإعلان شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، وإعلان تخفيضات جديدة على أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: