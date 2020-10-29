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الصحة العالمية: توفر لقاحات كورونا نهاية العام.. ومصر قادرة على إنتاجها

12:55 م الخميس 29 أكتوبر 2020
الصحة العالمية: توفر لقاحات كورونا نهاية العام.. ومصر قادرة على إنتاجها

منظمة الصحة العالمية

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن مصر لديها القدرة على إنتاج لقاحات كورونا، والمنظمة تعمل معها وتساعدها في تلك المهمة.

جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الخميس المقبل؛ بشأن تطورات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف أبوبكر، أن ما يهم المنظمة هو توفير لقاحات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وعليه نعمل في مصر وجميع الدول في إقليم شرق المتوسط على ذلك الأمر من خلال مرفق "كوفاكس"، متابعًا: "قمنا بوضع إطار للوصول العادل والمنصف للقاحات الفعالة والمؤمنة، ومصر بالفعل لديها قدرة ونحتاج لتعزيز هذه القدرة، كما أن الحكومة المصرية وضعت هذا من أولوياتها ونتعاون مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى لأنه في حال توافر قدرات إنتاج اللقاح سنساعد في هذا لأنه سيكون إنجازا".

وأوضح، أن هناك 42 لقاحًا وصلت لمرحلة تجارب سريرية، 10 منها في المرحلة النهائية من التجارب للتأكد من المأمونية والفعالية، ونتوقع أن تتوفر اللقاحات في نهاية هذا العام.

من جانبها قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه في بداية العام الجديد ستوجد كميات محددة من لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر أولوية وتشمل كبار السن والفئات الأكثر خطورة والفرق الطبية.

منظمة الصحة العالمية عبدالناصر أبوبكر لقاحات كورونا

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