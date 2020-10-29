التراخي مثير للقلق.. الصحة العالمية تكشف مخاوفها من وضع كورونا في مصر

كتب- أحمد جمعة:

تخوفت منظمة الصحة العالمية، من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة في مصر، نتيجة التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية ودخول فصل الشتاء.

واستعرض مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور بيير نيبث، تطورات كورونا في مصر، قائلًا إنه "منذ بداية أغسطس الماضي، استقر عدد الحالات فوق 100 حالة يوميا في المتوسط، واعتبارا من منتصف أغسطس كان عدد الوفيات مستقرا".

جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الخميس المقبل؛ بشأن تطورات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف: "يبدو أن لدى المستشفيات الطاقة الاستيعابية للتعامل مع الحالات والحالات الحرجة".

لكن "نيبث" أشار إلى انخفاض عدد اختبارات كورونا في مصر مؤخرًا، مضيفًا: "لدينا نسبة مرتفعة من الحالات المكتشفة يتم حجزها في المستشفيات وبالتالي الحالات المنخفضة لا يتم الإبلاغ عنها".

وقال إن "الحالات المكتشفة معناها أن الفيروس لا يزال موجودا والوضع تحت السيطرة وفق عدد الحالات المبلغ عنها على الرغم من عدم اتباع إجراءات التباعد البدني بشكل صارم وعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات".

وتابع: "عدم احترام المواطنين لتلك التدابير ربما يعود إلى الشعور بانقضاء الجائحة وعدم الشعور بحالات حولهم، ولكن هذا الوضع مثير للقلق لأننا بصدد دخول فصل الشتاء ونرى أشكالا من التفاعل مما قد يؤدي لزيادة عدد الحالات بشكل كبير".​