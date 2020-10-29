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هل يصلح مصل الأنفلونزا العام الماضي للوقاية من الفيروس؟.. الصحة العالمية توضح

11:39 ص الخميس 29 أكتوبر 2020
هل يصلح مصل الأنفلونزا العام الماضي للوقاية من الفيروس؟.. الصحة العالمية توضح

منظمة الصحة العالمية

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة تطور أدائها باستمرار في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقا لمستجدات الوباء وشدته ومستويات انتشاره.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الخميس المقبل؛ بشأن تطورات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط.

وشددت "الحجة" على ضرورة الالتزام بتوصيات التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية التي تشمل ارتداء الكمامات وتطهير الأيدي، موضحة أنه يمكن لمن يمرضون بالأنفلونزا الموسمية أن يصابوا بفيروس كورونا في ذات الوقت.

ولفتت إلى أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لتقليل معدلات الخطورة، مضيفة: "نشجع الناس لأخذ اللقاح هذا العام، ولو حصلنا عليه العام الماضي فلن يكون مفيدًا عدم الحصول عليه هذا العام، لأن الأنفلونزا مثلها مثل باقي الفيروسات تتغير باستمرار، واللقاح الموسمي هو الفعال خصوصا للفئات المعرضة أكثر خطورة للمرض والعاملين بالقطاع الصحي".

منظمة الصحة العالمية رنا الحجة مصل الأنفلونزا فيروس كورونا

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