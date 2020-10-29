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الزراعة: ورشة عمل توصي بتنفيذ منصات إرشادية وتطبيقات المحمول لتوصيل المعلومات للمزارعين

10:44 ص الخميس 29 أكتوبر 2020
الزراعة: ورشة عمل توصي بتنفيذ منصات إرشادية وتطبيقات المحمول لتوصيل المعلومات للمزارعين

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى بعنوان "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرشاد الزراعي"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن المشاركين في ورشة العمل من مركز البحوث الزراعية ومعاهدة المختلفة، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وممثلي الجهات التعاونية، ومسؤولي الإرشاد الزراعي بالمحافظات، أكدوا على عدد من التوصيات الهامة التي يجب مراعاتها، للتوسع في استخدامات التكنولوجيا في الإرشاد الزراعي.

وأضاف أن التوصيات يأتي على رأسها: ضرورة التوسع في تنفيذ المنصات الإرشادية التعليمية على مواقع الإنترنت، وتطبيقات التليفون المحمول، والترويج لها وتعميم سبل الاستفادة منها، بما يسهم في توصيل المعلومات للمزارع بشكل جيد وسريع، وكذلك إنشاء مجموعات مشتركة في وسائل التواصل الاجتماعي، للمساهمة في توسيع وسرعة انتشار المعلومة، وضمان قوة تأثيرها.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علاء عزوز تطبيقات المحمول المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي

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