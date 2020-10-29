حدث ليلاً| 153 إصابة بكورونا وتفاصيل ظهور 49 حالة في المدارس

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة بالوفيات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 90 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99174 حالة.

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التنمية المحلية: لدينا 2 مليون و100 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء حتى الآن

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة وافقت على مد فترة استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر، وذلك استجابة لطلب المواطنين من قبل رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بتلبية رغبات المواطنين.

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بلا أعراض والأرقام مطمئنة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل ظهور 49 إصابة بكورونا في المدارس

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على اهتمام الوزارة بالحفاظ على مصلحة الطلاب بعيدا عن القرارات التي يتخذها الكبار ممثلين في أولياء الأمور والمدارس.

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نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق: ضوابط السعودية ترفع أسعار العمرة حتى 50%

علق باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، على الضوابط السعودية لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن الكثير من الشركات لن تعمل في هذا الموسم.

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كورونا عربياً: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة.. وقفزة في منحنى الوفيات

واصل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد ارتفاعه في الدول العربية، لليوم الثاني على التوالي، مُسجلاً حصيلة قياسية بلغت 20 ألفاً و249 إصابة جديدة، ليوم أمس الأربعاء، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و115 ألفاً و429 إصابة مؤكدة، في حين شهد منحنى الوفيات صعوداً لافتاً، بعدما حصد الوباء أرواح 399 شخصاً جديداً، ليصل بذلك عدد الضحايا إلى 36 ألفاً و662 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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فاوتشي: لقاح كورونا لن يكون متاحا في الولايات المتحدة قبل يناير

استبعد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إمكانية التوصل إلى لقاح يساعد في السيطرة على تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل يناير.

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كولومبيا تنفي اتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

نفت وزيرة الخارجية الكولومبية كلوديا بلوم، الأربعاء، لقاء سفير البلاد لدى واشنطن مع نشطاء حملة الرئيس دونالد ترامب، رافضة الاتهامات بأن بلادها تتدخل في الانتخابات الأمريكية.

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ميركل: قيود كورونا الجديدة ستسري في جميع أنحاء ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الأربعاء، إن القيود الصعبة الجديدة التي تم إقرارها اليوم لمكافحة كورونا سيتم تطبيقها في كل ألمانيا.

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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 44.2 مليون حالة و1.17 مليون وفاة

بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا, على مستوى العالم 44 مليونا و229 ألفا و969 حالة اعتبارًا من الساعة 18:13 بالتوقيت العالمي يوم 28 أكتوبر الجاري، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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