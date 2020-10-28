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الحكومة توافق على إصدار رخصة ضمنية لاحقة لمنشآت الأوقاف بالمنيل

05:29 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الحكومة توافق على إصدار رخصة ضمنية لاحقة لمنشآت الأوقاف بالمنيل

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمباني والعمارات السكنية والمنشآت التي أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة.

يأتي ذلك في ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة في إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم في هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتبار أن المشروع يتم تنفيذه من قبل الدولة، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير بديل لائق لقاطنيها.​

مجلس الوزراء العمارات السكنية منشآت الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية منطقة المنيل

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