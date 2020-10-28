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وزير النقل يوافق على صرف كرسي كهربائي متحرك لسائق قطار أسوان

03:05 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
وزير النقل يوافق على صرف كرسي كهربائي متحرك لسائق قطار أسوان

المهندس كامل الوزير وزير النقل

كتب- أسامة علي:
وافق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على المذكرة التي تقدم بها عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، بصرف كرسي متحرك لأحمد عابدين أحمد، قائد قطار أسوان، على نفقة المركز الطبي للسكة.

كان أحمد عابدين قد أُصيب بفشل كلوي مزمن وهشاشة عظام وبعض مضاعفات مرض الفشل الكلوي، مما أدَّى إلى عدم قدرته على الحركة واحتياجه إلى كرسي متحرك كهربائي؛ بسبب هشاشة العظام التي تمنعه من استعمال كرسي متحرك عادي.

وتقدمت نقابة العاملين بالسكة الحديد بالشكر إلى وزير النقل، لتلبية طلب النقابة العامة وتأشيره باستعداده بالمساهمة في هذه الحالات على نفقته الخاصة.

وأكدت النقابة أنها تجدد العهد والوعد بأن رجالات السكة الحديد يقدرون ويثمنون دور الوزير، وهم خلفه قلبًا وقالبًا لتنفيذ توجيهاته للارتقاء بالهيئة.

وتوجهت النقابة بالشكر أيضًا إلى اللواء طبيب عاطف إمام، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي؛ لتعاونه الدائم والاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمة الطبية من أجل العاملين بالهيئة.

وزير النقل كامل الوزير سائق قطار أسوان

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