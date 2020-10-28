الرئيس السيسي يكرم عددًا من العلماء خلال احتفالية المولد النبوي الشريف

القاهرة- أ ش أ:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، عددًا من العلماء خلال احتفالية المولد النبوي التي تنظمها وزارة الأوقاف.

ومنح الرئيس السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لكل من الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف عميد كلية الدعوة الأسبق، والدكتور على الله شحاته محمود إمام وخطيب ومدرس بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، والشيخ عمر علي عبدالفتاح عمر إمام وخطيب ومدرس بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، والدكتور عيد علي خليفة حسن مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتسلمها عنه الدكتور هشام عبد العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والسيد عبد الحكيم بهجات عبد الحكيم بدوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون البر والأوقاف سابقًا، والدكتورة مها محمد فريد عقل عميد كلية طب الأزهر (بنات) الأسبق ورئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف.