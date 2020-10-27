حدث ليلًا| قرار وشيك بشأن التصالح في مخالفات البناء.. وهجوم القرش يوقف الأنشطة السياحية برأس محمد

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

-"الري": لدينا سيناريوهات وآليات للتعامل مع سد النهضة إذا فشلت المفاوضات

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مسار مفاوضات ملف سد النهضة طويل وشاق، لكنه الأنسب للتوصل إلى اتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- بداية من مارس 2021.. عقد بين العاصمة الإدارية و"بيئة" لإدارة المخلفات الصلبة لمدة 15 عامًا

أعلن خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، توقيع عقد تقديم خدمات أعمال النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والأنشطة المرتبطة بها للمرحلة الأولى بالعاصمة، بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات، مضيفًا أن مدة العقد 15 عامًا، على أن تبدأ الأعمال التنفيذية اعتبارًا من أول مارس 2021.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "حكماء المسلمين" يشكل لجنة دولية لرفع دعوى قضائية على "شارلي إيبدو" لإساءتها للنبي

ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس حكماء المسلمين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

للتفاصيل اضغط الرابط

- السيسي يوجّه بتطوير شامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، بالتطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

للتفاصيل اضغط الرابط

- السيسي يوجّه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضَّانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية؛ لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، وأيضًا برامج التعليم المجتمعي.

للتفاصيل اضغط الرابط

- أبو طالب توفيق رئيساً لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتعيين المهندس أبوطالب توفيق رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفاً للمهندس إبراهيم فتحي الذي تم توجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها في خدمة الشركة من هذا المنصب، بحسب بيان صحفي.

للتفاصيل اضغط الرابط

- مرشح قبطي يدعم موقف الأزهر الشريف: "الإساءة للإسلام مرفوضة"

أعلن المهندس أمير هلال، مرشح مجلس النواب عن الدائرة 13 في القاهرة، والتي تضم أقسام (عابدين - الوايلي - قصر النيل - الظاهر - الأزبكية)، رفضه محاولات الإساءة أو النيل من الإسلام، على خلفية التجاوزات التي صدرت من فرنسا في هذا الشأن.

للتفاصيل اضغط الرابط

- وفد من "الطيران المدني" يشارك في مؤتمر إطلاق تقرير المناخ بأفريقيا

دعا الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى إطلاق التقرير الأول بأفريقيا الذي يهدف إلى التعريف بالتغيرات المناخية والظواهر شديدة التأثير التي تم رصدها، بصفته رئيس مكتب المؤتمر الوزاري الأفريقي للأرصاد الجوية، كما يمكن معرفة تأثيراتها على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ونشر التقرير بشكل منتظم سنويًا لما يشمله من بيانات ومعلومات مجمعة وشاملة تهم الجميع لتعميم الاستفادة على نطاق واسع من تلك المعلومات المناخية المهمة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "الأعلى للإعلام" يوصي بإنشاء قناة للطفل لمواجهة الفكر المتطرف

أوصى المؤتمر، الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإنشاء قناة للطفل لدعم بناء وعي الطفل المصري في مواجهة الفكر المتطرف.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "شارك في حملة انتخابية".. إعفاء مدير إدارة أوقاف أوسيم من منصبه

قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، إعفاء مدير إدارة أوسيم بمديرية الجيزة من عمله، وإعادته إلى عمله الأصلي كبير أئمة "إمام وخطيب ومدرس" مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، لمشاركته في الحملة الانتخابية لأحد المرشحين لمجلس النواب.

للتفاصيل اضغط الرابط

- قرار جديد من "البيئة" بشأن هجوم القرش على 3 أشخاص في جنوب سيناء

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرارًا بإيقاف كل الأنشطة البشرية بمحيط حادث منطقة غوص "الشارك ريف" في محمية رأس محمد، بعد تعرض 3 بينهم سائحين، لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "ارتفاع جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98981 حالات حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط الرابط

- عضو بـ"الشيوخ": الرئيس السيسي حذر العالم من عواقب دعم وتمويل الإرهاب

قال الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر إن مصر قيادة وشعبًا، لا تقبل الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى حرية التعبير، مضيفًا أنه على الجميع احترام معتقدات المسلمين ومقدساتهم.

للتفاصيل اضغط الرابط

- لميس الحديدي: قرار حكومي قريب بشأن التصالح في مخالفات البناء

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه من المرتقب أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا خلال الأسبوع الحالي، فيما يتعلق بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء.

للتفاصيل اضغط الرابط

- منحوت في الصخر.. كيف أنقذت "سيرة القاهرة" سبيل "الأمير شيخو"؟ (صور)

شاركت مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، في منتدى المرأة المصرية بحضور عدد من السيدات من رموز المجتمع.

للتفاصيل اضغط الرابط

مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية

استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم الاثنين، أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية القادمة من مطار عمّان، والتي من المقرر استقبالها مرتين أسبوعيًا طوال الفترة المقبلة، في إطار جهود وزارة الطيران المدني لاستئناف الحركة الجوية في جميع المطارات المصرية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الأشراف تطلق حملة "نبي الرحمة".. والنقيب يطالب بتجريم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية

أعلنت نقابة الأشراف برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إطلاق حملة "نبي الرحمة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضد الحملات المسيئة التي نشرت مؤخرا بإحدى المجلات الفرنسية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-متحدث "الري" يكشف تفاصيل استئناف مفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر قررت قبول دعوة جنوب أفريقيا، باعتبرها رئيس الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن القاهرة تتمنى أن تكون هذه المفاوضات ذات جدوى حول النقاط الخلافية بين الدول الثلاث.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"شكرًا للمصريين الجدعان".. مستشار الحكومة يعلن نهاية معاناة "شاب القطار"

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، انتهاء أزمة أحد الشباب من ذوي القدرات الخاصة الذي أثيرت مشكلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-نيفين جامع تستعرض باتحاد الصناعات منظومة التيسيرات والحوافز الاستثمارية بالمجمعات الصناعية الجديدة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن التيسيرات والمزايا والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الدولة للشباب للحصول على وحدات صناعية في المجمعات الـ7 الصناعية المطروحة مؤخراً غير مسبوقة ولم تحدث من قبل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"مليون جنيه غرامة".. حماية المستهلك يحيل 3 مدارس للنيابة رفضت رد مصروفات الباص

كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل إحالة المدارس الممتنعة عن رد 25% من مصروفات "الباص" إلى أولياء الأمور، للنيابة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1442هـ، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"مصر للطيران": تطبيق جديد للمسافرين إلى كنـدا ابتداء من 31 أكتوبر

طالبت شركة مصر للطيران من ركابها المسافرين إلى كندا، اليوم الاثنين، بضرورة تحميل تطبيق "ArriveCan" المتوفر للهواتف المحمولة لتسجيل بياناته على التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca، خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة، على الأكثر.

للتفاصيل اضغط الرابط

-كسر مفاجئ لماسورة مياه بالزاوية الحمراء.. وتحرك عاجل من المحافظة

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بكسر ماسورة مياه بشارع سكة الوايلي بمسطح كوبري الزاوية الحمراء القادم من ولي العهد حي حدائق القبة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الأوقاف والهجرة يوقعان بروتوكول تعاون لمحاربة الهجرة غير الشرعية

وقعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون بين الوزارتين للاستفادة من جهود علماء وزارة الأوقاف في نشر التوعية الدينية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرا لها.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مجلس حكماء المسلمين يقرر رفع دعوى قضائية ضد "شارلي إبدو" لإساءتها للرسول

قرر مجلس حكماء المسلمين، الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له، تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة "شارلي إيبدو" لإساءتها للرسول محمد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تركيا: تحييد إرهابيين اثنين على خلفية انفجار إسكندرونه

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تحييد ارهابيين اثنين، على خلفية انفجار وقع مساء أمس الاثنين، في مدينة إسكندرونه بولاية هاتاي جنوبي البلاد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-لصوص يسرقون رفات قديس عمرها آلاف السنين جنوب ألمانيا

سرق مجهولون في مدينة ريجنسبورج جنوب ألمانيا، رفات عمرها آلاف السنين للقديس فولفجانج، أحد أهم أمراء الكنيسة في العصر الوسيط، من داخل الكنيسة التي تحمل اسمه.

للتفاصيل اضغط الرابط

-أبرز ردود الفعل العربية والإسلامية على تصريحات ماكرون والرسوم الكاريكاتورية

استنكرت دول عربية وإسلامية عدة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد مقتل مدرس فرنسي قبل أسبوع ذبحا بيد أحد المتطرفين. وكان ماكرون أكد أن فرنسا لن تتخلى عن مبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية، وهو وعد قطعه أثناء مراسم تكريم المدرس صامويل باتي الذي قتل في 16 أكتوبر.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الإعصار "زيتا" يتحرك المكسيك وتوقعات بعمليات إجلاء

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية "زيتا" لتصبح إعصارًا لدى مرورها فوق البحر الكاريبي، يوم الاثنين، وتتجه ناحية شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية برياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أمين الأمم المتحدة الأوضاع في ليبيا ومالي

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء أمس الاثنين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مستجدات القضايا الدولية، خاصة ليبيا ومالي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الصحة العالمية: الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا هي العمل معًا

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أنه وسط الطفرة العالمية في إصابات كورونا، فإن الطريقة الوحيدة للقضاء على الوباء هي العمل معا وحصول البلدان الفقيرة على لقاح عادل.

للتفاصيل اضغط الرابط