"قنوات مغرضة".. النقل توضح حقيقة مطابقة الجرارات الأمريكية لمعايير السلامة

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة النقل حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام التي وصفتها بـ"المغرضة"، بشأن شراء صفقة جرارات قطارات أمريكية غير مطابقة لمعايير السلامة العالمية.

وأكدت الوزراة في بيان لها، اليوم الأحد، أن السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتوريد 110 جرارات جديدة وفق الاشتراطات القانونية التي حددها القانون المصري.

وأضاف البيان، أن شركة جنرال الكتريك الأمريكية هي أكبر مُصنع على مستوى العالم لهذه النوعية من الجرارات، وهي الشركة صاحبة الخبرات في مجال تصنيع الجرارات الديزل وتوريد الجرارات التي تتميز بالصيانة السهلة وباقتصادها في استهلاك الوقود.

وأشار البيان إلى أن السكة الحديد قامت بالإعداد والتجهيز الجيد لاستقبال وتشغيل هذه الجرارات، بما يضمن رفع اتاحية أسطول الجرارات بالهيئة، وتحقيق عائد اقتصادي ناتج عن تشغيل إضافي للرحلات وانتظام الخدمة على الخطوط.

وأضافت الوزارة، أن جميع الجرارات التي تم توريدها للهيئة مطابقة تمامًا للمواصفات الفنية التي وضعتها الهيئة، والتي تم التقييم الفني على أساسها وهذه الجرارات مناسبة تمامًا لاحتياجات الهيئة ومتطلبات التشغيل على الخطوط، مؤكدة أن أعطال هذه الجرارات قليلة وبسيطة وتمثل نسبتها النسبة المسموح بها طبقًا لمؤشرات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ويتم التعامل مع أي عطل فورًا من خلال لجان وفرق فنية مشكلة ومهيأة للتعامل اللحظي لازالة أي عارض بتلك الجرارات أثناء مسيرها.

وأضافت أن عدد من القنوات الإعلامية المغرضة تناولت عطل الجرار 2502 بتاريخ 17 أكتوبر 2020 بأسباب إبطال محرك، للتقليل من إنجازات الدولة ووزارة النقل، وقامت لجنة فنية مشكلة من الهيئة وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية بمعاينة الجرار وبالفحص تبين كسر داخلي في البيل الخاص بالبستم رقم 2 بالجرار رقم 2502 وليس انفجار.

وفي هذا الصدد قام الفريق المعين من قبل الهيئة والشركة لفحص الجرار بتحميل جميع البيانات والمعلومات من كمبيوتر الجرار دون الاستعانة بأي خبراء من الخارج، وتم إرسالها إلى الشركة الأم في أمريكا لتحليل البيانات للوقوف على سبب هذا الكسر.

وأضح البيان أن الفريق وكامل الوزير، وزير النقل اجتمع مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بمقر الوزارة، الاثنين الماضي، لمناقشة آلية الشركة الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الأعطال بالجرارات الموردة حديثًا لهيئة السكة الحديد، وتم التوجيه لدى كل من هيئة السكة الحديد وشركة جنرال إلكتريك باستبدال محرك الجرار المعطل بآخر جديد، طبقًا لبند الضمان بالعقد المبرم مع الشركة، والإفادة بتقرير رسمي عن سبب العطل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم حدوث مثل هذه الأعطال مرة أخرى مع إعداد تقرير فني متكامل لمعرفة السبب في كسر البيل الخاص بالبستم رقم 2 بالجرار رقم 2502 ، قيام شركة جنرال الكتريك بإصلاح أي عطل يظهر بالجرارات الموردة حديثًا فورًا.

وشددت الوزارة على أن هذه الرحلة للجرار لم تكن الأولى، والجرار يعمل بالتشغيل منذ يونيو 2020، وتضمنت كافة التقارير الصادرة عن تشغيل الجرار عدم تعرضه لأي عارض أو عطل من قبل، مضيفًا أن الشركة تعهدت باستبدال محرك الجرار المعطل بآخر جديد طبقًا لبند الضمان بالعقد المبرم مع الشركة.​