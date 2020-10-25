وزير السياحة يبحث مع سفير الدنمارك الجديد إقامة معارض مؤقتة بين البلدين

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير سفين أولينج سفير دولة الدنمارك الجديد بالقاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

ورحب العناني، بالسفير، معربا عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.

وبحث اللقاء، تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري وتدريب الأثريين والمرممين، بالإضافة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الدنمارك إلى مصر.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترح إقامة معارض مؤقتة بين البلدين.

ومن جانبه، هنأ السفير، الدكتور خالد العناني، على الإعلان عن الكشف عن توابيت سقارة الملونة والذي أعلنت عنه الوزارة في أوائل أكتوبر الجاري، لافتا إلى أنه كان يأمل حضور هذا الإكتشاف الأثري الجديد، ولكن حالت ارتباطاته الوظيفية دون حضور هذا الحدث العظيم.