اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 202 رحلة لنقل 26 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وصول 95 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12846 راكبا، كما يغادر المطار 107 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 13075 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ 24 ساعة مغادرة ووصول حوالي 26 ألف راكب من جنسيات مختلفة على متن 202 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.​