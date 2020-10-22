وزيرة البيئة: جائحة كورونا أعطتنا درسا مهما.. وسيطرنا على نسب تلوث الهواء

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه توجد علاقة وثيقة بين ملف البيئة والحفاظ عليها وانتشار الأمراض وتحرك العالم نحو هذا الملف، مضيفة أنه من 60 لـ 65% من الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل التوازن البيئي.

وأضافت ياسمين فؤاد، خلال كلمة لها بجلسة نقاشية حول الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن جائحة كورونا أعطتنا درسا مهما وهو أن الطبيعة تحتاج إلينا ونحن نحتاج إليها وأن الرجوع إلى الطبيعة هو أساس الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض وهذه ليست كلمات توضع في ورق ولابد أن نعي أن كل نشاط أو ممارسة أو التنمية يدفع ثمنها أبناؤنا وكان مهما جدا أن نبدأ في التعافي الأخضر على مستوى العالم.

وتابعت: وزارة البيئة وزارة تنسيقية وكنا مسئولين عن عملية إدارة المخلفات على مستوى الدولة، عملنا على توعية المواطنين وعملنا مع وزارة التنمية المحلية وسيطرنا على نسب تلوث الهواء ومنعنا الحرق المكشوف للكمامة، موجهة التحية والتقدير لكل متعهد كمامة في جمهورية مصر العربية ومدة إرشادية كاملة لكيفية التعامل مع مخلفات الوقاية وبرامج توعوية.