وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة



كتب- أسامة علي:



أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 18 عربة إلى ميناء الإسكندرية.



ويصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 121 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر؛ والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة (ترانسماش) الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.



وأكد وزير النقل على أن العربات الـ 18 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مشيرًا إلى أنه من المقرر وصول 17 عربة جديدة أخرى قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريًا وفقًا للجدول الزمني المحدد.



وأوضح الوزير أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة بواقع 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، إلى جانب 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.



وأفاد الوزير بأن العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة لتنضم إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد بحيث يشهد المواطن دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة شهرياً، وهو ما سيسهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.