مصر للطيران: ضم جهاز الطيران التمثيلي لأحدث طائرات إيرباص "A320Neo"

كتب- محمد عبيد:

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل جهاز الطيران التمثيلي طراز إيرباص (A320neo) كأول مشغل في أفريقيا باعتماد (EASA FSTD Issue 2 Level D) بمحرك ‏IAE V2527-A5 CEO)/ CFM 56-5B4 CEO/(CFM LEAP-1A26 NEO اعتبارًا من منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وذكر بيان أصدرته وزارة الطيران المدني أن الجهاز تم تصميمه وتصنيعه في شركة (L3 Harris)، وأن تشغيل هذا الجهاز تأكيد على ريادة الأكاديمية بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية في صناعة النقل الجوي.

وأوضح بيان الوزارة أنه سيتم تشغيل جهاز الطيران التمثيلي لطراز إيرباص (300-A220) اعتبارًا من منتصف شهر فبراير المقبل باعتماد (EASA FFS LEVEL D) وبمحرك (PW1524G)، من تصميم وتصنيع شركة (FlightSafety International).

وأكد البيان على تطلع الأكاديمية المتواصل إلى التطوير وتحسين التدريب من خلال دمج تقنيات جديدة إلى مجموعتها الكاملة من الأجهزة التدريبية، وأن تطوير التدريب يتماشى أيضًا مع استراتيجية تحديث أسطول الطيران في الشركة القابضة لمصر للطيران التي تتطلب كذلك ترقية أجهزة الطيران التمثيلي في الأكاديمية من خلال تشغيل أنواع جديدة من الأجهزة التي يمكن أن تساعد الأكاديمية بشكل جيد على تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة.

كما تسعى الأكاديمية إلى الحصول على حصة تسويقية جديدة بهدف المنافسة في مجال تدريب الطيران المختلفة (طيارين - ضيافة - مهندسين) واستهداف شركات طيران كبرى جديدة مستفيدة من تميزها في هذا المجال بين دول الجوار وكذلك الاعتمادات الدولية الممنوحة للأكاديمية.

جدير بالذكر أن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلي هو بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد ويعكس اهتمامها في التوسع واستهداف تدريب مزيد من طياري شركات الطيران الأفريقية والعربية والأوروبية وكذلك الهندية التي تمتلك هذين الطرازين.