رئيس الوزراء: تنسيق كامل بين الحكومة ومجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مقر مجلس الشيوخ، حيث وجّه التهنئة للمستشار عبدالوهّاب عبدالرازق، بعد أن نال ثقة أعضاء المجلس وتم انتخابه رئيسا للمجلس، خلال جلسته الافتتاحية يوم الأحد الماضي.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته البالغة في قدرة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في قيادة دفة الغرفة الثانية للبرلمان، والاضطلاع باختصاصاته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى حرص الحكومة على إنجاح تجربة مجلس الشيوخ، وأنه أكد ذلك مع أعضاء مجلس الوزراء وضرورة وجود تعاون وتنسيق كامل مع مجلس الشيوخ.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ: نشكر الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء على هذه الروح من التعاون المثمر بإذن الله، ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية خطى خطوات تدخل بمصر إلى آفاق رحبة.

وتابع عبدالرازق: سنعمل على أن نكون ظهير قوي للحكومة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري في ظل القيادة السياسية الحكيمة، ولنؤدي جميعا الدور الوطني الذي تنتظره مصر.

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