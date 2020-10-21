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نواب الإصلاح والتنمية يدعون الشيوخ لجلسة لمناقشة سبل ضبط المشهد الإعلامي

05:34 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
نواب الإصلاح والتنمية يدعون الشيوخ لجلسة لمناقشة سبل ضبط المشهد الإعلامي

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

دعا نواب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، وهم المهندس عبدالخالق عياد والدكتورة سلوى الحداد وأسامة السادات، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى عقد جلسة استماع ومناقشة لبحث سبل التنسيق وتكامل الأدوار ما بين وزارة الإعلام وكل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي بعد حالة التراشق وتبادل الاتهامات التي دارت مؤخرا بين القيادات الإعلامية المسئولة على إثر تصريحات وزير الإعلام أسامه هيكل التي صدرت مؤخرا بشأن الإعلام المصري.

وقال الحزب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن ما حدث يستوجب من مجلس الشيوخ مناقشة هذا الأمر على وجه السرعة ضمانا للتنسيق والتعاون وتكامل الأدوار فيما بينهم، وأيضا لرفع أيدي غير المتخصصين ممن يتحكمون في المشهد الإعلامي المصري.​

مجلس الشيوخ حزب الإصلاح والتنمية المهندس عبدالخالق عياد

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