شارك صوتك مهم.. تفاصيل استعدادات التليفزيون لانتخابات "النواب"

مصراوي

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، استعداداتها لتغطية انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت اليوم للمصريين في الخارج في ١٢٤ دولة، وتبدأ المرحلة الأولى في الداخل يومَي السبت والأحد المقبلَين.

ووجهت الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون، بالاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب مع التركيز على المعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعت نائلة كل رؤساء قنوات التليفزيون وجميع الإدارات لتخصيص لجنة تنسيقية لتحقيق تغطية إعلامية متميزة، وتخصيص حلقات من البرامج بالقنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية وقنوات القطاع الإقليمية، كما بدأت قنوات التليفزيون بث تنويهات بعنوان "شارك صوتك مهم".

وأكدت نائلة تنفيذ توجيهات رئيس الهيئة حسين زين؛ لتكثيف الرسالة الإعلامية الهادفة للمشاركة الفعالة للناخبين في المرحلتَين الأولى والثانية وجولة الإعادة، مع عمل فقرات توعية لدور مجلس النواب.

وكشفت مصادر بالهيئة، لـ"مصراوي"، أنه بناء على تعليمات رئيس التليفزيون سيتم الدفع بسيارات الإذاعة الخارجية لمتابعة ونقل عملية التصويت والانتخاب لحظة بلحظة أمام وداخل اللجان على الهواء مباشرة، كما سيتم إجراء لقاءات على الهواء مع المسؤولين والقضاة والناخبين المشاركين في العملية الانتخابية.

وانطلقت اليوم الأربعاء عملية التصويت للمصريين في الخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في 124 دولة أجنبية وعربية؛ حيث يدلي المصريون بالخارج بأصواتهم، وإرسالها بالبريد، وذلك بعد طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى على مدار يومَي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم في المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابي في الدوائر التابعين لها في الداخل.

وتشمل المرحلة الأولى في نظام القوائم الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا، وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل.