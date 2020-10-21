وزير الصحة الأسبق يكشف عن حزمة تشريعاته تحت قبة البرلمان المقبل

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ومرشح "مستقبل وطن" عن دائرة الوايلي والأزبكية وقصر النيل، إنه في حال فوزه سيعمل على عدد من مشروعات القوانين بمجالي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه سيكون عضوًا بأي من اللجنتين، بحسب ما يترآى له حال نجاحه.



وفيما يخص ملف الصحة، قال حاتم لـ"مصراوي": "سأعمل على فتح ملف قانون زراعة الأعضاء الذي صدر ولكن لائحته لم تصدر لصعوبة تنفيذه وقد يحتاج تعديل تشريعي، ولدي بعض الدراسات التي يتحدث في هذا الصدد".

وأوضح أن لديه تعديلاً كاملاً لملف التراخيص الطبية، حيث أن هذا القانون قائم منذ عام ١٩٥٤ ولم يحدث به سوى تعديلات طفيفة، سواء تراخيص الفريق الصحي أو أماكن تقديم الخدمة، وذلك عن طريق قانون خاص بجهاز تنظيم الصحة، وهذا التشريع المنفصل بدوره يعطي الرخص لمقدمي الخدمة من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه جاهز بالروية العامة له.

وأضاف مرشح "مستقبل وطن" أن لديه تشريع جديد، وهو قانون المجلس القومي للتخصصات الصحية قائم بذاته يؤخذ من تشريعات الزمالة المصرية واللورد المصري.

وأشار إلى أنه سيعمل فيما يخص التعليم العالي على قانون موحد للتعليم العالي بديلاً لقانون الجامعات صادر منذ ١٩٧٢ وحصل به أكثر من ٣٠٠ تعديل، وذلك بشراكة جميع المعينين منهم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وتابع الوزير الأسبق بأن لديه مقترحًا بإنشاء جهاز قومي لتنظيم وتمويل التعليم العالي يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وذلك بتشريع جديد يهدف بدوره لتنظيم مقدمي خدمات التعليم العالي وتنظم الخدمة ويوضع مفوضية تعليم جامعي وما قبل الجامعي استراتيجية تعليم. ​