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"الإسكان" تعلن نجاح تجربة توجيه مياه الأمطار إلى الحدائق لمواجهة السيول بـ"القاهرة الجديدة"

01:26 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عن نجاح تجربة توجيه لمياه الأمطار لإحدى الحدائق بمدينة القاهرة الجديدة بعد تنفيذ المناسيب والمنحدرات المطلوبة بالحديقة، لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، وتنفيذ مطبات التوجيه لمعالجة فروق المناسيب بالطرق، وسهولة توجيه مياه الأمطار دون تدخل بشرى، وأنه يجرى تشطيب وتأمين المنحدرات بعد التأكد من نجاح التجربة.

وأشار المهندس جمال طلعت، إلى أن هذه التجربة هى التجربة الثانية بعد التجربة الأولى الناجحة، وهي بيارات الشحن الجوفى لمياه الأمطار، والتى تم تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة أيضاً، حيث يجرى حالياً تنفيذ عدد ١٥ بيارة منها، بالإضافة إلى ١٢ حديقة وجزيرة بطول ٢ كم، لتكون هذه الأعمال ضمن محور الحلول غير التقليدية لمواجهة آثار السيول بالقاهرة الجديدة، والتى وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعميمها على جميع المدن التى تواجه ظاهرة السيول.

توجيه مياه الأمطار القاهرة الجديدة جمال طلعت هيئة المجتمعات العمرانية

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