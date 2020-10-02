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الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الإعفاءات المُقررة على الفئات المستثناة من الرسوم الدراسية

10:40 ص الجمعة 02 أكتوبر 2020
الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الإعفاءات المُقررة على الفئات المستثناة من الرسوم الدراسية

وزارة التربية والتعليم

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية، مُوضحةً التزام كافة المدارس بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، بشأن ضوابط الإعفاءات المُقررة للطلاب، وأن أحكام القرار تسري على جميع المدارس سواء كانت رسمية أو خاصة وكذلك المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأي نوعية أخرى مستجدة من المدارس التي يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من الوزارة.

وفي السياق ذاته، فإنه وفقاً للقرار يتم إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بكل المدارس، من مقابل الاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والاشتراك بالرحلات ومجموعات التقوية المدرسية، وذلك شرط التقيد بالمربع السكني للالتحاق أو التحويل بالمدارس الحكومية، وشروط التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية والعكس في أي وقت خلال العام الدراسي، فضلاً عن مقابل خدمات التجريب وشرط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، وبالنسبة للمدارس الرسمية الدولية يتم إعفاء الطلاب من إجمالي المصروفات الدراسية بكل أنواعها، وشرط الكثافة المقررة عند التحويل منها وإليها مع منحهم مجاناً أي وسيلة تعليمية تسلم لزملائهم.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

وزارة التربية والتعليم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الرسوم الدراسية

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