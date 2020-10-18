هدى عبد الناصر ووزير الطيران السابق يؤديان اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لـ"الشيوخ"

أدَّى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني السابق، اليمين الدستورية، بعد تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، كما أدت النائبة هدى جمال عبد الناصر اليمين الدستورية.

وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس الشيوخ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم انتخاب هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلَين.‎