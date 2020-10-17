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الدواء: ضبط 5000 عبوة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية

11:39 ص السبت 17 أكتوبر 2020
الدواء: ضبط 5000 عبوة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية

أدوية مهربة ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، شن حملات تفتيش مفاجئ على 8 مؤسسات صيدلية ومخزن أدوية غير مرخص بمحافظة الإسكندرية، على مدار الأسبوع الماضي.

وأشار الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 5000 عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، بجانب ضبط أدوية مؤثرات على الحالة النفسية بدون فواتير، وضبط مخزن غير مرخص برفقة مباحث الأموال العامة، وعثر به على كميات من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وبدون فواتير.

ولفتت "الغمراوي" في بيان اليوم، إلى أن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، وأن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية في مصر، وحماية صناعة الدواء المصرية، وحفاظا على حقوق الشركات والكيانات المنتجة للدواء في السوق المصري.

أدوية مهربة هيئة الدواء المصرية صيدليات

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