​في نسخته الثالثة.. 9 معلومات عن أسبوع القاهرة للمياه قبل انطلاقه

كتب- أحمد مسعد:

تستعد وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع التخطيط من تدشين الحدث العالمي "أسبوع القاهرة للمياه" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد المقبل، لتسلط الضوء على قضية المياه وأهميتها، في تحقيق التنمية المستدامة، للعديد من المجالات المختلفة.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات حول الفعاليات:

1- يعقد يوم 18 أكتوبر الحالي.

2- تعقد الفعاليات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

3- النسخة الثالثة تعقد تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة".

4- تتواصل فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة، على مدار 5 أيام.

5- تتضمن الفعاليات 5 جلسات عامة، و30 جلسة فنية، واجتماعين رفيعي المستوى، و5 فعاليات جانبية.

6- يشارك في الفعاليات 50 منظمة إقليمية ودولية، وبحضور 150 متحدثًا من مختلف دول العالم.

7- لأول مرة جلسات كاملة باستخدام تقنيات الكونفرانس الجماعي.

8- تشهد الفعاليات مسابقات وجلسات علمية وتقنية.

9- شارك خلال النسختين الأولى والثانية لعامي 2018 و2019 أكثر من ألف شخص.