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بـ"الجلابية".. مرشحو القائمة الوطنية أهمية التصويت يؤكدون بمؤتمر انتخابي في قنا

09:17 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
بـ"الجلابية".. مرشحو القائمة الوطنية أهمية التصويت يؤكدون بمؤتمر انتخابي في قنا

مرشحو القائمة الوطنية

(مصراوي):

أقيم مساء اليوم مؤتمر القائمة الوطنية في محافظة قنا، بمركز نجع حمادي تحت إشراف النائب هشام الشعيني، المرشح عن القائمة وبحضور النواب أشرف رشاد، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، ومصطفي بكري، المرشح عن القائمة، وإيهاب رمزي، المرشح عن القائمة في المنيا، وكافة أعضاء القائمة عن محافظة قنا.

وأكد رشاد، أن فلسفة القائمة الوطنية تهدف لتمثيل الأحزاب والمستقلين وفئات سياسية واجتماعية عديدة تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن مصر تواجّه تحديات عديدة تستوجب وحدة الصف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه دعا بكري المصريين إلى المشاركة في الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم، مشددًا على رفض الإساءة لأي من المرشحين، مطالبًا بأن تكون لغة الاختلاف راقية ولمصلحة الوطن.

وأكد النائب هشام الشعيني، أن مصر تقف خلف القائد عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الانتخابات القادمة مهمة ويجب على الجيمع المشاركة فيها.

قنا مركز نجع حمادي هشام الشعيني أشرف رشاد

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