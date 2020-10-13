ننشر أسماء المعينين في مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي

ينشر مصراوي، الأسماء الذين تم تعيينهم في مجلس الشيوخ، وتضمنت عددا من الشخصيات العامة وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

والتي جاءت على النحو التالي:

عمادالدين حسين رئيس تحرير الشروق عضوا بمجلس الشيوخ، و‏محمود مسلم رئيس تحرير الوطن عضوا بمجلس الشيوخ، و‏د عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس ادارة المصري اليوم عضوا بمجلس الشيوخ، ‏وطارق سعده نقيب الإعلاميين عضوا بمجلس الشيوخ، ونادية مبروك رئيس الإذاعة السابق عضوا بمجلس الشيوخ، و‏السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع عضوا بمجلس الشيوخ.

وشملت الأسماء أيضًا، ‏خلف الزناتي نقيب المعلمين عضوا بمجلس الشيوخ، و ‏د محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق عضوا بمجلس الشيوخ.

‏وأضاف أن من المعينين كوثر محمود نقيب التمريض عضوا بمجلس الشيوخ، ‏محمد سمير عبدالجليل عضوا بمجلس الشيوخ، و‏الصحفي إبراهيم حجازي، وهاني صلاح محمد ، وطارق علي ، وبهاء ابوشقة، ومحمد محمود منصور، أكمل سامي نجاتي، محمد مجدي فريد، علاء الدين مصطفي، احمد محمد السعيد ، خالد عبدالمنعم، عمر نبيل عبدالرحمن، أعضاء بمجلس الشيوخ، وهاني حمدي، وإيهاب زكريا عطالله، وعياد راغب، وجميل حليم حبيب، ‏ومحمود سيد محمود، ومحمد محمود ثروت، ومحمد مصطفي شردي، وإبراهيم السيد عقيلة، ومحمد فرج حافظ، وحافظ ابوشوشة.

ويحي شوقي محمد، وأحمد عبدالعزيز محمد خالد مصطفي احمد، ومحمد عبدالسلام، ورمضان سرحان، محمد محمد زكي، السعدي عبدالحميدو.هدي عبدالناصر -يحي الفخراني، محمد ماهر مصطفي ابوغالي، أشرف ثابت سعد الدين، محمود محمد صلاح سعد -محمود اشرف ابوالنصر، عبدالله امين محمود، محمد عمر مصطفي، يوسف السيد عامر ، ضياء اسماعيل مصطفي، أحمد عبدالله سيد، محمد شوقي، و‏محمد صلاح الدين بدري، اللواء هارون ابوسحلي، والدكتور نبيل دعبس، الربان عمر صميدة، عبدالعزيز النحاس.