وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور قبل عودة المدارس

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة مهمة لأولياء الأمور قبل عودة العملية الدراسية بالمدارس والجامعات يوم 17 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزيرة: "العام الدراسي يبدأ أيام وبدأ بالفعل في المدارس الدولية، ورسالتي أن الأطفال أقل فئة تأثرا بكورونا ولكنها أكثر فئة تحمل الفيروس".

وأضافت: "أرجو أن يتم الاعتناء بالتغذية السليمة وتدريب الطلاب على تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع الأسلوب الصحيح للعطس والسعال، مع غسل الأيدي والنظافة العامة وارتداء الكمامات قدر المستطاع".

وطالبت وزيرة الصحة، أولياء الأمور، بعدم ذهاب الطلاب إلى المدارس حال ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة الحرارة على أي طالب، مع الاهتمام بصحة الأطفال بشكل عام وأخذ التطعيمات في موعدها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لاجتماع الدورة الـ ٦٧ للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بعد انتخابها بالإجماع، أمس، من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وقالت الوزيرة إن هناك تنسيق عالي المستوى مع وزارة التربية والتعليم، وتم الانتهاء من الدليل الإرشادي لعودة المدارس وإرساله للوزارة وتم إجراء تدريبات لكل العاملين في العملية التعليمية.

ونصحت الوزيرة بالتهوية في المدارس واتباع الإجراءات الاحترازية وأخذها في الاعتبار لأن القائمين على العملية التعليمية الأكثر تعرضا للمخاطر.

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