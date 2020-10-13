وزيرة الصحة: أولوية لـ 4 فئات في توزيع لقاح كورونا بمصر

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك عدة فئات سيكون لها الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا فور توفره في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تلتزم بتعليمات منظمة الصحة العالمية في توزيع لقاح كورونا، عبر مجموعتين، الأولى المجموعة الأكثر تعرضا وهم الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي بكافة أنواعهم، والمجموعة الثانية وهم الأكثر تضررا وتأثيرا حال إصابتهم بالفيروس، وهم: كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لاجتماع الدورة الـ ٦٧ للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بعد انتخابها بالإجماع، أمس، من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وأضافت: "نتمنى أن تنجح البشرية في الأبحاث التضامنية سواء في العلاج أو اللقاحات للخروج من الجائحة بسلام".

وأكدت الوزيرة أن مصر تتعامل مع 3 أنواع من اللقاحات وهي: لقاح للتصنيع مع شركة ساينوفاك الصينية، ولقاحان مع شركة سينوفارم الصينية.

وقالت "زايد" إنه "لا يوجد لقاحات أخرى للتعامل معها، ونركز في اللقاحات التي بها احتياج عالمي ونعمل بتضامن مع عدد من الدول كما نعمل تحت مظلة الصحة العالمية".

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على استرجاع دور مصر الريادي في تصنيع اللقاحات من خلال شركة فاكسيرا وسندخل تصنيع كافة اللقاحات الأساسية ليس لمصر فقط بل لعدد من دول المنطقة ومن أهمهم مصل العقرب والثعبان.

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