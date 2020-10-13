"حماية المستهلك" يتدخل لحل 352 شكوى في مجال السلع المعمرة

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن مجلس إدارة الجهاز قام خلال اجتماعه الشهري رقم 156، بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة في 352 شكوى في مجال السلع المعمرة والمتنوعة؛ منها 224 قرارًا باستبدال واسترجاع سلع معمرة وأجهزة كهربائية، و117 قرارًا بالإصلاح، و11 قرارًا في مجال العقارات والتايم شير.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين ضرورة التأني والتروي فى شراء السلع والمنتجات؛ لا سيما الطبية منها، والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة تتم مراقبتها ومتابعتها دوريًّا من الجهات الرقابية؛ لضمان تحقيق الغرض الذي تم الشراء من أجله، وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات؛ لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم إلى الخطر.

ويدعو الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "الواتس آب": 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية، جهاز حماية المستهلك.