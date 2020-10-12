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لأول مرة في بورسعيد.. نجاح أول قسطرة مخية لمريضة مسنة بالتأمين الشامل

09:42 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
لأول مرة في بورسعيد.. نجاح أول قسطرة مخية لمريضة مسنة بالتأمين الشامل

عملية جراحية - ارشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء أول قسطرة مخية ناجحة لمريضة مسنة بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، استمرارًا لريادة الهيئة وحرصها الدائم على إجراء التدخلات الجراحية المستحدثة وبمنتهى الدقة لمنتفعي منظومة التامين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

ولفت بيان الهيئة اليوم، أنه يتم توفير الطواقم الطبية ذات المهارة في كافة التخصصات الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تقديم الخدمة الطبية المميزة لكافة منتفعي منظومة التامين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ووفقًا لأحدث المعايير العالمية وبأعلى جودة بما لايحمل المرضى أي أعباء مالية أو مشقة الانتقال خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة .

وأضافت الهيئة ،أنه تم عمل الفحوصات الطبية المريضة التي تبلغ من العمر 50 عامًا فور دخولها مستشفى النصر التخصصي ، وتبين أنها تعاني من تمدد شرياني بالشريان القاعدي بالمخ، وعليه تم إجراء القسطرة التشخيصية المخية للمريضة ووضع الخطة العلاجية لها على يد الدكتور أحمد بسيوني استشاري القسطرة المخية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وهي الآن تحت الملاحظة وحالتها مستقرة.

ومن جانبه أكد د.أحمد السبكي"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان"، أن إضافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية والتي وصلت لأكثر من 250 خدمة مستحدثة منذ بداية العام المالي الجديد، يأتي في إطار توجهات الهيئة والتي تتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 والتي تضمن توفير خدمة صحية بأعلى جودة لكل المواطنين دون تمييز وتتسم بالإتاحة والجودة.

عملية جراحية عملية قسطرة مخية الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التامين الصحي الشامل

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