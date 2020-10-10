حد أدنى 200 متر والبناء على 70% فقط.. قيود جديدة للبناء في 8 أحياء بالقاهرة



كتب- محمد نصار:



انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة، وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.



وتضمنت المسودة، التي نشرها مصراوي، مقترحات بتحديد نسب البناء من مساحة الأراضي السكنية في كل حي من أحياء العاصمة البالغة 38 حيا.



المنطقة الشمالية



تم تحديد نسب البناء من مساحة الأرض السكنية لأحياء المنطقة الشمالية كالتالي:



- حي الزيتون

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.



- حي الأميرية

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية من 60% إلى 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.



- حي الزاوية الحمراء

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.



- حي حدائق القبة

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.



- حي الساحل

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.



- حي الشرابية

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.



- حي شبرا

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.



- حي روض الفرج

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.



وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية، لمصراوي، أن هذه المسودة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي ولذلك هي أولية ويجري مناقشتها في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لإقرار ما تراه مناسبًا من تعديلات عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.



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