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لإنهاء شكاوى العمالة.. تدشين صفحة رسمية لمكتب التمثيل العمالي بالرياض

07:59 م الخميس 01 أكتوبر 2020
لإنهاء شكاوى العمالة.. تدشين صفحة رسمية لمكتب التمثيل العمالي بالرياض

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، إنشاء صفحة للمكتب العمالي على فيسبوك باسم (مكتب التمثيل العمالي بالرياض)، وتم نشر رابطها على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة المصرية في الرياض.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن إنشاء صفحة للمكتب العمالي على فيسبوك، جاء تسهيلا على العاملين المصريين بالسعودية للحصول على كافة خدمات المكتب من متابعة مستحقات مالية لدى أصحاب الأعمال أو الرد على الاستفسارات العمالية أو تقديم شكاوى أو إنهاء معاملاتهم بمكتب العمل أو الحصول على تأشيرة خروج نهائي.

وأوضح رجائي، أنه يمكن لجميع أبناء الجالية المصرية بالرياض والمنطقة الشرقية متابعة صفحة المكتب الاستفادة من خدماته المختلفة والوصول إلى صفحة المكتب يرجى الدخول على هذا الرابط:اضغط هنا

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