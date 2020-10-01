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مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان - فيديو

06:36 م الخميس 01 أكتوبر 2020
مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان - فيديو

مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان

كتب – يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمساندة جمهورية السودان لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التي تضررت منها.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على "فيسبوك" فيديو لإرسال عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء في جمهورية السودان.

وكانت طائرتا نقل عسكريتان، أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان في رحلتها الثانية وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة من مصر للسودان وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين في أزمتهم الأخيرة.

وأكد عدد من المسئولين السودانيين والذين كانوا في استقبال الطائرتين على عميق شكرهم وامتنانهم للجهود المصرية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة، وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين.

تأتي الجهود المصرية المستمرة تضامناً مع الشعب السوداني الشقيق والمتضرر من آثار السيول التي اجتاحت البلاد خلال الآونة الأخيرة.

مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي خطوط إنتاج الخبز الميدانية السودان

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