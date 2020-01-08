أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعي الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض

03:55 م الأربعاء 08 يناير 2020
المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعي الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض

المجلس القومي لحقوق الإنسان

القاهرة- أ ش أ:

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ الحزن والآسى الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولي الخاص وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق الذي وافته المنية أمس الثلاثاء .

وأكد محمد فايق رئيس المجلس ، أنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد القامات المصرية في المجال القانوني ورمزاً من رموز الدفاع عن حقوق الإنسان الذي أثرى بفكره المجتمع وساهم بجهد بارز في مسيرة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشدد على دوره الكبير والحافل بالجهد والعمل في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمجلس ، وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه.​

هذا المحتوى من

المجلس القومي لحقوق الإنسان فؤاد عبد المنعم رياض القانون الدولي

الخبر التالى:

مصادرة بترول الإرهابيين.. ما هي التعديلات الجديدة على قانون الكيانات الإرهابية "مقارنة"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:انتقام إيران.. هجمات "بالستية" على قواعد أمريكية بالعراق (تغطية خاصة)