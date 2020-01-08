المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعي الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض

القاهرة- أ ش أ:

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ الحزن والآسى الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولي الخاص وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق الذي وافته المنية أمس الثلاثاء .

وأكد محمد فايق رئيس المجلس ، أنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد القامات المصرية في المجال القانوني ورمزاً من رموز الدفاع عن حقوق الإنسان الذي أثرى بفكره المجتمع وساهم بجهد بارز في مسيرة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشدد على دوره الكبير والحافل بالجهد والعمل في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمجلس ، وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه.​