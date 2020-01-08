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"شكري" يستضيف وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص.. اليوم

03:00 ص الأربعاء 08 يناير 2020
"شكري" يستضيف وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص.. اليوم

وزير الخارجية سامح شكري

يستضيف وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا وزاريًا في القاهرة، يضم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص.

ويأتي الاجتماع لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول جميع أوجه الأزمة الليبية.

كما سيناقش وزراء خارجية الدول غدًا الخميس، التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ إضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

سامح شكري وزير خارجية فرنسا وزير خارجية إيطاليا القاهرة الأزمة الليبية
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