بدءًا من اليوم.. تسليم شقق الإسكان الاجتماعي والعلمين والعاصمة الجديدتين (أرقام العمارات)

"لو معاك 150 ألف جنيه".. كيف تحصل على شقة من الإسكان؟ (4 مشروعات متاحة)

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كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تسليم عدد من الشقق ضمن 4 مشروعات مختلفة في المدن الجديدة.

أول شقق في جنة 6 أكتوبر:

حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم أولى الوحدات في مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر اليوم الأحد 5 يناير، ويستمر التسليم حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وتقع الشقق الجاري تسليمها في نموذج (B) حيث يتم تسليم العمارة رقم 1 يوم 5 يناير والعمارة رقم 2 يوم 6 يناير والعمارة رقم 11 يوم 8 يناير، وتم تحديد يوم 9 يناير للشقق التي لم يتم تسليمها.

كما يتم تسليم العمارات أرقام 12 و13 و14 و15 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 15 يناير، والعمارات من 16 و17 و18 و19 وفي الفترة من 19 يناير وحتى 22 يناير، وتم تحديد يوم 23 يناير لتسليم الوحدات التي لم يتم تسليمها خلال هذا الأسبوع.

والعمارات من 20 و21 و22 و 23 في الفترة من 26 وحتى 29 يناير، والعمارات من 24 و25 يومي 2 و3 فبراير المقبل، وأعلن الجهاز تخصيص أيام 2 و3 و4 و5 و6 فبراير لتسليم الوحدات التي لم يتسلمها حاجزيها.

وأوضح الجهاز أنه بالنسبة للعمارات 11 و12 و13 و 14 و15 و16 و25 سيتم تسليم 50% من هذه العمارات المطلة على نطاقات تم الانتهاؤ من تنسيق الموقع بها.

وعن طريق خطوات الاستلام، أعلن جهاز أكتوبر، أن الحاجز لابد أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع المنتزة لإنهاء إجرارات التعاقد، وسداد 15% دفعة استلام، وإحضار خطاب من البنك موجه باسم رئيس الجهاز بانهاء العميل التعاقد وتسليم الوحدة، وإحضار ما يفيد سداد مصاريف الصيانة.

كما يتم إحضار كشف حساب للوحدة مدون به ما قام العميل بسداده، وكشف بجدول المبالغ المتبقية، ويتم تجهيز صورة الرقم القومي للمخصص له الوحدة والزوج أو الزوجة.

ولمعرفة المدن التي تم طرح بها شقق جنة والأسعار الخاصة بكل مدينة من هنا

أول شقق في العلمين الجديدة:

وقال المهندس أسامة عبدالغني، أنه تم البدء في تسليم أول شقق في مشروع الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة، ووصل عدد الوحدات التي تم تجهيزها للاستلام 33 عمارة بمشروع على أن يستمر الحجز حتى 3 مارس.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم العمارات أرقام 160، حتى 170 في الفترة بين 5 يناير وحتى 22 يناير الجاري، والعمارات أراقم 171، 172، 173، و184 وحتى 190 في الفترة بين 27 يناير وحتى 12 فبراير.

وتابع: بداية من يوم 16 فبراير المقبل وحتى 3 مارس، سيتم تسليم عمارات أرقام 191، 203، 204، 205، 208، 219، 220، 221، 222، 223، 224.

ويمكن التعرف على نماذج الشقق في العلمين الجديدة وأسعارها من هنا

الإسكان الاجتماعي:

وعلى مستوى تسليم شقق الإسكان الاجتماعي المتناخرة عن التسليم للحاجزين أعلن جهاز أكتوبر الجديدة، تسليم عمارات شقق الإسكان الاجتماعي في قطاع (ج) بمنطقة الـ800 فدان.

وقال المهندس مجدي يوسف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إن عدد العمارات الجاري تسليها أكثر من 60 عمارة بواقع 1440 وحدة سكنية.

وأضاف لمصراوي، أن مدينة أكتوبر الجديدة تستحوذ على أكبر عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يصل إجمالي الشقق بالمدينة لـ40 ألف وحدة سكنية.

وجاءت أرقام العمارات، الجاهزة للتسليم وتم استلامها من شركات المقاولات، على النحو التالي:

شركة أبناء سوهاج أرقام عمارات، 96 :106 ومن 110 : 117 و428 و432.

شركة بني سويف أرقام عمارات 368 و369، ومن 370 : 379.

شركة رفعت أرقام عمارات، 133 : 139و189 : 192، و218، 220، 187، 188، 200، 202.

شركة برنت أرقام عمارات 145 : 155.

شركة الفتح أرقام عمارات 156 : 163.

شركة طيبة أرقام عمارات 84، 86 ، 120 121.

أول شقق في العاصمة الإدارية:

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه خلال شهر مارس المقبل سيتم البدء في تسليم أول شقق في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "عباس" لمصراوي، أنه من المقرر تسليم أول شقق في الحي السكني الثالث، بعد طرح 3 آلاف وحدة في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحي يضم 25 ألف شقة.

ووصل سعر المتر في أخر طرح لوزارة الإسكان في الحي السكني الثالث لـ11250، ويمكن التعرف على مواصفات الشقق من هنا