وزيرا الدولة للإنتاج الحربي والزراعة يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية

كتب- أحمد مسعد:

بحث وزيرا الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، والزراعة واستصلاح الأراضي محمد مرزوق القصير تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة المشروعات القومية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وبحسب بيان، تم خلال اللقاء، استعراض الهيكل التنظيمى والمنتجات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات وذلك للاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، كما تم استعراض سبل التعاون القائمة بين الوزارتين في مجال تصنيع وتطوير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة، حيث تمت الإشارة إلى التعاون القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ممثلة فى شركة "حلوان للآلات والمعدات" (مصنع 999 الحربى) ووزارة الزراعة والذي يهدف إلى تصنيع وتوريد 2000 سطارة قمح على مدار 3 سنوات بمعدل 666 سطارة سنويا طبقا لمخطط التعاقد.

كما تم استعراض الموقف النهائي للمشروعات التي ينفذها مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الزراعة وهي مشروع "ميكنة الإدارة المركزية للحجر الزراعى" والذي تم الانتهاء من تحليل وتنظيم المنظومة الخاصة به والعمل بالبرامج المطلوبة ومشروع "ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)" والذى يهدف إلى ميكنة جميع أعمال الجمعيات الزراعية وحصر الحيازات الزراعية حيث تم الانتهاء من إدخال جميع البيانات الخاصة بمحافظتى الغربية وبورسعيد خلال شهر ديسمبر 2019.

وتم عرض مخطط الانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكي بعدد من المحافظات الأخرى وهي: البحيرة، الشرقية، أسيوط وسوهاج، كما تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذى لمشروع إقامة المفارخ السمكية بالكيلو 21 بالإسكندرية والعريش والذي يتم تنفيذه بواسطة "شركة حلوان لمحركات الديزل" (مصنع 909 الحربي) لصالح "الهيئة العامة للثروة السمكية" التابعة لوزارة الزراعة، كما تم استعراض الموقف النهائي لعدد (5) مجففات ذرة تقوم الشركة (مصنع 909 الحربي) بتصنيعها؛ حيث تم الانتهاء من العينة الأولى بنهاية شهر سبتمبر 2019 والتى سيتم تركيبها قريباً بمحافظة كفر الشيخ إلى جانب 4 مجففات أخرى تم التعاقد عليها لصالح وزارة الزراعة .

بدوره، أكد وزير الزراعة على التعاون المستمر والدائم بين الوزارتين، والذي أثمر عن العديد من النجاحات في مجال تصميم وتصنيع معدات بعض المشروعات القومية ومشروعات تطوير نظم الرى الحديث وتوفير السطارات الزراعية، إلى جانب التعاون فى إنشاء منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، ومشروع ميكنة الحجر الزراعي والتي تستهدف وزارة الزراعة من خلاله إنشاء منظومة للربط الإلكتروني بين جميع المنافذ والموانئ الخاضعة لإشراف الحجر الزراعي وعمل ميكنة تامة لكافة أعمال الحجر الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير شامل في منظومة العمل وتحسين أدائها وربطها بكافة الأنظمة الدولية للحجر الزراعي على مستوى العالم.

وأكد على أهمية التعاون الوثيق بين المراكز البحثية بوزارتى الزراعة والإنتاج الحربي لتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات صناعية تساعد على تحديث أساليب الزراعة بمصر، وثمّن دور وزارة الإنتاج الحربي في السعي الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين بالاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة للوزارة .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لتنسيق ودراسة ودفع كافة موضوعات التعاون المشترك، كما تم تقديم الدعوة للمختصين بوزارة الزراعة لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بتلك الشركات لتحديد أوجه التعاون المستقبلية على أرض الواقع. ​