الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة البرودة الشديدة

كتب- محمد نصار:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار موجة البرودة الشديدة التي تتعرض لها البلاد في الأيام الحالية.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن موجة البرد الشديد المنتشرة حاليًا مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأشار إلى وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، مع اضطراب نسبي في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.

وأوضح شاهين أن مدينتي سانت كاترين، ونخل هما أشد المناطق بردا، يليهما شمال الصعيد من بداية أكتوبر والفيوم وبني سويف للطبيعة القارية.