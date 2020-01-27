85 جنيهًا للمتر.. الريف المصري تطرح أراض ومحلات جديدة (صور)

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، طرح مساحات جديدة في المنطقة الخدمية الأولى بالمغرة، التابعة لمشروع المليون ونصف فدان.

وقالت الشركة في تقريرها الذي حصل "مصراوي" على نسخه منه، إن المساحات الجديدة سيتم استغلالها في نشاط التخزين المكمل للأنشطة التجارية والإدارية والحرفية المطروحة بالمنطقة.

وقال عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تعلن طرح مساحات جديدة بالمنطقة الخدمية بنظام التمليك لاستغلالها في إقامة 11 مخزنًا، مشيرًا إلى أن مساحة المخزن الواحد ستكون 2300 للمتر.

وأضاف حنورة لـ"مصراوي"، أن سعر المتر يبلغ 85 جنيهًا، لافتًا إلى أن الطرح بدأ من الأحد على أن تكون الأسبقية للسداد والتعاقد.

وتابع: "تم بيع 367 كراسة شروط حتى الآن، منقسمين إلى 103 أراض سكنية، و13 مقرًا إداريًا و31 ورشة حرفية و23 محلًا تجاريًا حتى الآن".

وأشار إلى أن منطقة المغرة من المناطق الواعدة التي تحولت من حلم إلى واقع مجتمعي، يعج بالنشاط الاستثماري والسكني.​