أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وزيرة الصحة تتفقد وحدة "الرويسات".. وتوجه بسرعة تطويرها

11:53 ص الأحد 26 يناير 2020
وزيرة الصحة تتفقد وحدة "الرويسات".. وتوجه بسرعة تطويرها

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الرويسات، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، على أن تكون مطابقة لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للوحدة، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وقال مجاهد إن هذه الوحدة ضمن 18 وحدة طب أسرة يجري رفع كفاءتها وتطويرها، بالإضافة إلى 4 وحدات إنشاء جديد، ليصبح عدد الوحدات التى ستضمها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة 22 وحدة طب أسرة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

هالة زايد وزارة وزارة الصحة والسكان التأمين الصحي الشامل الجديد جنوب سيناء

الخبر التالى:

أقل متر سكني بـ500 جنيه.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالبساتين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار وشبورة وبرد.. تفاصيل الطقس حتى الأربعاء وتحذير من الأرصاد