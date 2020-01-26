الإسكان: بدء العمل بمشروع "جنة" بمدينة ملوي الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي بعددٍ من العمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيداً للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.

وقال المهندس محمد أحمد الدكروري رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين - في بيان للوزارة اليوم الأحد-إن ذلك يأتي في إطار الالتزام بتنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة، حيث يجرى استكمال تنفيذ الأعمال بعمارات نموذج " JANNA"ب ٣٤ عمارة بالمدينة ( أرضي + ٧ أدوار متكررة).

وأوضح أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لـ ٣٢ عمارة والخرسانة المسلحة للقواعد لـ ٢٠ عمارة، والانتهاء من أعمدة الدور الأرضي لـ ١٦ عمارة، بإجمالي كمية خرسانة ١٤ ألف م٣ تم صبها، كما تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة العاجلة.